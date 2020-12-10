Ковер с Брежневым, бушлат Балабанова, парусник Крапивина: в Екатеринбурге открылась выставка подарков (ФОТО)

К 150-летию Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера в Доме Поклевских-Козел открылась выставка, на которой представлены более 600 подарков, связанных с Уралом.

Посетители смогут увидеть ковер с изображением Леонида Брежнева, который подарили в благодарность за помощь в возведении Нурекской ГЭС, серебряный сувенир «Королевские регалии», презентованную Свердловскому горкому от делегации Западно-Чешской ЧССР сувенирную композицию из перламутра – подарок Б.Н. Ельцину от главы Палестинской национальной автономии Ясира Арафата, шариковую ручку Parker – подарок Ельцину от президента США Джорджа Буша-старшего, бушлат режиссера Алексея Балабанова, который носил главный герой фильма «Брат-2», модель парусника – подарок Владиславу Крапивину от екатеринбургских гимназистов. Больше фото – в нашем фоторепортаже.

Екатеринбург, Анна Темрук, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 10.12.20

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