Самолет «Омск – Москва» вынужденно сел в Кольцово из-за смерти пассажира

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проверяет обстоятельства смерти пассажира на борту самолета «Омск – Москва».

По предварительным данным, самолет «Airbus 320» авиакомпании «S7» вынужденно сел в аэропорту Кольцово 10 декабря в 18 часов 20 минут: один из пассажиров потерял сознание. В Екатеринбурге на борт поднялись сотрудники медицинского пункта аэровокзального комплекса и врачи бригады скорой помощи, которые констатировали смерть 61-летнего мужчины.

Остальные пассажиры продолжили путь, но попали в Москву, согласно информации аэропорта Домодедово, на четыре часа позже запланированного – в 22-26 по местному времени.

Следователи Уральского СУТ СК осмотрели место происшествия, опросили работников аэропорта, медицинский персонал, пассажиров и членов экипажа, супругу погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщили в пресс-службе СУТ СК по УрФО.

Екатеринбург, Москва, Омск, Елена Владимирова

Екатеринбург, Москва, Омск. Другие новости 11.12.20

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