В Екатеринбурге юнармейцам и юным патриотам впервые вручили премию имени героя России (ФОТО)

В Екатеринбурге состоялось вручение премии имени героя России Сергея Воронина – ныне живущего в городе участника двух чеченских войн. Первые награды получили юные патриоты, учащиеся школ и колледжей.

Награждение прошло накануне в музее «Россия – моя история». Премия героя России Сергея Воронина в этом году присуждалась и вручалась впервые, ее учредил заместитель председателя законодательного собрания Свердловской области, основатель фонда «Добрососедство», член совета директоров АО специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Маслаков. Претендовать на премию могут юнармейцы из Ленинского района города, которые достигли успехов в своей деятельности. Премия носит имя Сергея Воронина – полковника Вооруженных сил, участника первой и второй чеченских войн. Особо отличился герой в одном из боев во время второй чеченской войны: разведгруппа с Ворониным несколько часов отражала вражеские атаки и без потерь вернулась к своим.

Как отметил Виктор Маслаков, очень важно было не просто учредить молодежную премию, но и дать ей имя героя России, который до сих пор живет в Екатеринбурге и продолжает прямо участвовать в жизни города, являясь депутатом.

«Я полностью поддерживаю мысль о том, что в работе с детьми и молодежью важно, прежде всего, идти навстречу – говорить и делать осязаемые вещи, которые смогли бы показать ребятам, что все мы дорожим их упорством и теми успехами, которых они достигают уже сейчас, в самом начале своего жизненного пути. Прямо касается это и патриотического воспитания, – отметил Виктор Маслаков. – Кроме того, я считаю, что патриотизм всегда растет из любви и почтения к своему дому – Ленинскому району, всему Екатеринбургу. Тем важнее, задумываясь о подобных проектах, очерчивать их связь с историей и жизнью родных мест. Потому было принято решение не просто учредить молодежную премию, но и дать ей имя Сергея Николаевича Воронина – героя Российской Федерации, депутата городской думы и нашего коллеги. Человека, который не просто отмечен очень высокой наградой, но и продолжает прямо участвовать в жизни Екатеринбурга, здесь, в том же городе, в котором растут и учатся наши дети».

Первыми победителями премии Героя России стали: учащаяся школы № 16 Анастасия Чермянинова в номинации «Социально значимая и общественная деятельность», студентка Екатеринбургского монтажного колледжа Ангелина Панфилова – в номинации «Сильные духом», учащийся школы № 16 Олег Шаманаев – в номинации «Честь и доблесть».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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