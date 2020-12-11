В Свердловской области побиты рекорды по смертности и заболеваемости Covid-19

В Свердловской области за последние сутки побиты сразу два рекорда, связанных с коронавирусом. Во-первых, по числу смертей за 24 часа. От Covid-19 умерли сразу 17 человек, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Всего в списке жертв инфекции 1179 человек.

Во-вторых, побит суточный рекорд по числу заболевших – показатель взял новую психологическую отметку, официально подтверждено заражение 402 человек, прежний максимум – 399 человек за сутки. По этому параметру Свердловская область находится на седьмом месте в России. Всего с момента начала распространения инфекции в регионе заразились 50570 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.12.20

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