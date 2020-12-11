«Вонь» на улицах и в лифтах: никому не известная команда уличных художников орудует в Екатеринбурге (ФОТО)

Жители Екатеринбурга все чаще стали замечать на стенах, заборах и даже в лифтах жилых домов странные граффити – выполненное в разной манере слово «Вонь». Причем надписи зачастую могут перекрывать уже ранее нарисованные работы и тем самым портить как элементы уличного искусства, так и объекты культурного наследия. «Новый День» пообщался с теми, кто связан со стрит-артом и узнал, что это за художество, кто является его автором, и для чего делают такие надписи.

Как рассказал «Новому Дню» экскурсовод по стрит-арту Алексей Шахов, странные надписи – дело рук группировки, про которую мало что известно. Это некий кружок любителей исследовать стрит-арт. «Иногда их теги появляются в местах, где и правда есть вонь. Иногда эти надписи прямо встраивают в ранее нанесенные рисунки, иногда покрывают какие-то работы и показывают свое недовольство ими, некое антиграффити с помощью граффити, такая странная штука. Может быть, что-то и символизирует, но, если честно, как я уже сказал, возможно, эти ребята просто какие-то антиграффитчики, поскольку надписи появляются поверх чужих работ. Показ какой-то неприязни к чему-то», – пояснил Шахов.

Антон Районов, участник граффити-сообщества Rayons Flava также считает, что «Вонь» – название команды. «Судя по качеству рисунков, команда молодая. Название яркое и вызывающее эмоции, особенно в сочетании с качеством исполнения. Вонь! Как звучит! Классное слово, запоминающееся, вызывающее эмоции, обычно неприятные, но они есть. Некая провокация. Кто-то пытается о себе заявить громким названием, кто-то качеством рисунков, кто-то идеей, ну и так далее», – прокомментировал Районов.

Шахов подчеркнул, что подобные рисунки – это так называемый теггинг, и какую-то идейную составляющую в нем трудно найти: «Конечно, в нем есть творческая небольшая составляющая. Но чаще всего это – вот есть классная аналогия, что теггинг, нанесение своего имени или имени своей команды, – это больше спорт: нанести один и тот же рисунок столько раз, сколько ты сможешь. То есть больше, выше, в каком-то необычном месте, сильнее, быстрее. Чаще всего это чистой воды выплеск адреналина. Какую-то идейную составляющую в теггинге можно редко встретить», – отметил Алексей Шахов.

По словам экскурсовода, смысл таких рисунков понятен зачастую только тем, кто находится внутри этой субкультуры, а для остальных это все кажется чем-то непонятным.

Уличный художник Районов с этим согласен. «Большинство людей искусство не воспринимают, особенно, когда мысли тревожат бытовые. А тут надписи ещё какие-то на стенах напрягать начинают. Ну а если человек, увидев надпись понятную, связывает её с тем, что его волнует и видит в этом посыл некий, то это тоже о чем-то говорит. Наверное, существует проблема, озвученная на стене», – подчеркнул уличный художник.

«Стрит-арт – это выражение своей позиции. Если есть какая-то одна точка зрения, то люди с другой точкой зрения могут уже просто нетерпимо к ней относиться и внезапно пойти делать какие-то рисунки, которые направлены против этой позиции, не понимая, что они сами становятся частью уличной культуры и фактически ее развивают», – отметил Алексей Шахов.

Связаться с авторами «Вони» «Новому Дню» не удалось, поскольку об этой команде, как уже говорилось ранее, ничего неизвестно.

Екатеринбург, Марина Симбирятина, Семен Саливанчук

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