В Свердловской области еще на неделю продлено предупреждение о загрязнении воздуха

Свердловские метеорологи еще на неделю продлили предупреждение о повышенном уровне загрязнения атмосферного воздуха.

«С 20 часов 11 декабря до 20 часов 16 декабря на территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 16 декабря», – рассказали в Свердловском Гидрометцентре.

Рекомендуется меньше находиться на улице, проветривать помещения только кондиционерами, занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах, воздержаться от поездок на личном автотранспорте и при возможности, сократить выбросы от автоматных источников теплоснабжения.

Добавим, что на территории Свердловской области НМУ первой степени опасности сохраняются вторую неделю подряд.

Екатеринбург, Анна Темрук

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