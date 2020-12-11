В Екатеринбурге мать насмерть забила ремнем семилетнюю дочь

В Екатеринбурге суд отправил на семь лет в колонию общего режима местную 33-летнюю жительницу. Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Женщина насмерть забила ремнем свою семилетнюю дочку. Все случилось в разгар карантина – 30 апреля. Екатеринбурженка и ее ребенок находились дома, когда мать стала избивать девочку – ремнем и руками. Школьница скончалась от полученных травм. Причем что стало причиной вспышки ярости у 33-летней женщины, не уточняется. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области отметили, что мать решила избить дочку «из внезапно возникшей личной неприязни».

После того, как екатеринбурженка поняла, что сделала, она пошла к соседям и обо всем рассказала. Те вызвали скорую, но медики лишь констатировали смерть ребенка и передали данные в отдел полиции № 15. Сотрудники УМВД по Екатеринбургу задержали женщину. Свою вину она признала.

Екатеринбург, Елена Сычева

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