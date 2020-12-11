В Североуральске третью неделю разыскивают пропавшего подростка (ФОТО)

Следователи просят помощи в розыске 16-летнего парня, который пропал в Североуральске. По имеющимся данным, Данил ушел из дома по адресу: г. Североуральск, посёлок Калья, переулок Больничный, дом 7 25 ноября, с тех пор о нем ничего неизвестно.

Данил Александрович Кривоногов, 08.05.2004 г.р. Приметы пропавшего: рост 190 см, плотного телосложения, волосы рыжие короткие, глаза серо-голубые. Был одет: сине-чёрная куртка, тёмно-синие спортивные штаны, кроссовки, чёрная вязаная шапка.

Всех, у кого есть информация о его местанахождении, просят позвонить по телефонам в Екатеринбурге 8 (343) 297-71-61 и в Североуральске 8 (34380) 3-00-76, 3-00-74 либо по линии «02».

Североуральск, Людмила Прокофьева

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