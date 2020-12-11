Водные виды развлечений: зимняя рыбалка и горячие источники (СПИСОК)

Для любителей зимних водных развлечений «Новый День» составил список озер и рек, где можно порыбачить, и горячих источников – где искупаться.

Недалеко от горы Денежкин камень, на восточном склоне Уральских гор, берет начало река Сосьва, которая популярна как у местных рыбаков, так и у приезжих. Там можно поймать щуку, карася, окуня, ерша, налима и линя. В нижнем течении встречаются тугун и хариус.

Ближе всего к Екатеринбургу, в 15 километрах, расположено озеро Балтым, где водится окунь и чебак. Добраться можно по дороге Верхняя Пышма – Серовский тракт, затем нужно свернуть у поселка Санаторный направо. Водоем находится рядом с населенным пунктом.

На Белоярском водохранилище, рядом с городом Заречным, ловят лещей весом по три килограмма, судаков по пять кг, а также ершей, окуней, плотву и сига.

В 110 км от Екатеринбурга, на Рефтинском водохранилище, водится более двадцати видов рыб, среди которых окунь, ёрш, судак, плотва, пескарь, лещ, линь, карась, белый амур, карп, толстолобик, сом, щука, сиг, форель, налим, пелядь, стерлядь, осетр, белуга, веслонос. Также в водоеме есть уникальная рыба – икталурус, по-другому – канальный сомик, завезенный из США. Встречается он редко, но следует помнить, что у сомика ядовитые плавники.

Тем, кто любит подледный лов, стоит отправиться на озеро Шарташ, здесь можно добыть окуня и леща.

На озере Большой Сунгуль, которое в отличие от остальных водоемов, является солоноводным, можно выловить сига и окуня.

Любителям поплавать в теплой воде подойдут горячие источники. Один из них находится в Реже – «Баден-Баден», от Екатеринбурга до нужного места около 80 км. Можно доехать на машине или поезде. В комплексе есть два бассейна – закрытый, где температура достигает 33 градусов, и уличный – температура держится на уровне 39 градусов. Входной билет для взрослого стоит 300 рублей за час в будни и 450 рублей – в выходные.

В Туринске располагается термальный комплекс «Акварель». Добраться можно на рейсовых автобусах – каждый день в 6:40 с Северного автовокзала и в 7:32 с Южного автовокзала отправляется рейсовый автобус «Туринский Экспресс», а в 16:00 автобус отправится обратно в Туринск, откуда в 16:50 поедет в Екатеринбург. Стоимость посещения – 1000 рублей без проживания, въезд на территорию – 150 рублей.

В черте Екатеринбурга на Уктусе есть возможность искупаться в самом большом термальном бассейне Урала, который находится на территории комплекса «Баден-Баден». Площадь водной глади почти 500 квадратных метров. Температура воды в зимний период плюс 39 градусов. Общий билет в будние дни стоит 450 рублей, в выходные – 650 в час.

Минеральные воды в термальном комплексе «Родник» в Тавде добываются из скважины глубиной 1472 метра и обладают лечебными свойствами. Пребывание на базе отдыха с купанием за 1 час стоит 250 рублей для взрослых.

В 10 минутах езды от аэропорта Кольцово расположен отель на горячих источниках «Рамада». Температура воды плюс 40-45 градусов. Стоимость двухместного номера начинается от 7 тысяч рублей.

Екатеринбург, Анна Темрук

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