Суд отказал осужденному сутенеру из Нигерии в смягчении наказания

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал осужденному уроженцу Нигерии Осаги Итуа в замене оставшейся части наказания его более мягким видом.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры, в июне 2014 года Приморский райсуд Санкт-Петербурга признал Итуа Осаги виновным в похищении человека и вымогательстве и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Итуа создал притон, где торговал телами девушек-соотечественниц.

Свердловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Клементьев возражал против удовлетворения ходатайства Итуа. В суде прокурор указал, что по состоянию на 11 декабря 2020 года осужденный отсидел 7 лет 11 месяцев 27 дней, осталось – 1 год 8 месяцев 3 дня. Администрация екатеринбургской ИК-10 также полагала замену неотбытой части наказания нецелесообразной. Суд с мнением прокурора согласился и оставил ходатайство Итуа без удовлетворения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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