Куйвашев разрешил болельщикам ходить на матчи

В Свердловской области с завтрашнего дня меняются требования к проведению спортивных и физкультурных мероприятий, которые до 12 декабря должны были проходить без зрителей, если речь шла о закрытых помещениях. Теперь болельщикам можно посещать не только футбольные матчи на «Екатеринбург-арене», но и, к примеру, хоккейные – в КРК «Уралец». Правда, с оговоркой – попасть на трибуны смогут не больше 30% зрителей. Соответствующие поправки внесены в указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева №689-УГ.

Напомним, с конца октября в регионе действовали правила, по которым зрители могли посещать только культурно-массовые мероприятия, а спортивно-физкультурные – не могли.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.12.20

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