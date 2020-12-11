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Пятница, 11 декабря 2020, 20:54 мск

Новости Екатеринбург

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В Тагиле внук изнасиловал свою 82-летнюю бабушку

В обстоятельствах жуткого преступления разбираются правоохранители в Нижнем Тагиле – 31-летнего местного жителя подозревают в изнасиловании собственной бабушки. Об этом сообщает агентство «Между строк». По информации издания, пожилой женщине 82 года.

В полицию обратилась не она сама, а ее племянница. Внук пенсионерки сейчас задержан. Также сообщается, что в прошлом году мужчина сломал своей бабушке руку.

Екатеринбург, Елена Сычева

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