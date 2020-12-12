В Екатеринбурге ищут пропавшую 15-летнюю девочку

В Екатеринбурге волонтеры и сотрудники полиции ищут пропавшую 15-летнюю Дарью Осипову. Девочка потерялась еще 8 декабря. «Граждан, располагающих информацией о разыскиваемой просят сообщать в органы внутренних дел по телефонам: 356-42-08 или 102», – попросили в УМВД по Екатеринбургу.

Там перечислили приметы пропавшей. Рост 150 см, худощавого телосложения, каштановые волосы до плеч, голубые глаза. У девушки есть две татуировки – три птицы за правым ухом и кобра на левой руке.

Екатеринбург, Елена Сычева

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