Боксер Мехонцев возмутился вручением ордена Александра Невского Губерниеву

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев возмутился тому, что спортивного комментатора Дмитрия Губерниева наградили орденом Александра Невского. «Не могу представить себе этого господина в ряду прочих героев России, награжденных этим боевым орденом за столько лет истории. Этот орден – единственная офицерская награда, прошедшая через всю нашу историю. Герои Бородина, советские командиры батальонов и полков, поднимавшие своих солдат под пулеметный огонь на смерть с призывом «за Родину, за Сталина», – пишет Мехонцев в своем инстаграме. – Отказываюсь понимать как этого болтуна своим поганым ртом, оскорбившего память Верховного главнокомандующего – народа – победителя в Великой войне, можно награждать боевым орденом? Раньше я не понимал, почему российские офицеры стесняются носить свои заслуженные награды на мундирах. Теперь понимаю».

Губерниев был представлен к награде на этой неделе. О том, что он получил орден, комментатор написал в своем телеграме. «Орден Александра Невского! Служу России!» – подписал он.

Отметим, что орденом Александра Невского награждаются не только офицеры и военные, но и вообще граждане России, например, находящиеся на государственной службе. Орден может быть вручен «за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги». Кроме того, орден Александра Невского вручают и «за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности».

Ранее боксер Мехонцев уже выступал против Губерниева, в частности, за высказывания последнего относительно Иосифа Сталина. «Я читал слова Губерниева про Сталина – это ужасно. Кто это вообще говорит? Сталин – человек, который управлял половиной мира, и какой-то Губерниев. Он благодаря этому человеку живет и процветает. И такие вещи говорит! Что же он тогда про Путина не говорит, про любую другую действующую власть? Посмотрел бы я на него во времена СССР. Честно говоря, он больше, чем на петуха рисованного с картинки, ни на кого не похож. Ходит такой, сам себя люблю, сам себя хочу – вот типаж Губерниева», ­– говорил год назад Мехонцев в интервью Sports.ru.

Екатеринбург, Елена Сычева

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