Сводка по коронавирусу. 401 заболевший, 16 смертей

В Свердловской области за последние сутки подтверждён 401 случай заражения коронавирусом, рассказали «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Всего в регионе заразился с марта 50971 человек.



За последние сутки умерли 16 человек. Всего вирус унёс жизни 1195 свердловчан. Выписаны из больниц за 24 часа 406 человек. Региональный оперштаб сообщил о 43237 выздоровевших за весь период.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.12.20

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