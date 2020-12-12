В Екатеринбурге гаишники за один день поймали более 40 нарушителей ПДД

В Екатеринбурге начался новый этап профилактического мероприятия «Безопасная дорога», который продолжится до 14 декабря. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, по итогам первого дня было выявлено 45 грубых нарушений ПДД: «Из них пять случаев управления автомобиля в нетрезвом состоянии, еще девять случаев – вождение без прав. Трое водителей задержаны за попытку дать взятки сотрудникам ГИБДД. В настоящее время в отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 291 УК Российской Федерации».

В Госавтоинспекции также отметили, что за 11 месяцев 2020 года в Екатеринбурге зарегистрировано 81 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 12 человек погибли и еще 132 получили травмы различной степени тяжести.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 12.12.20

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