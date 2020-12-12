Пьяный мужчина избил женщину-врача, которая приехала на вызов к ребенку

В Екатеринбурге пьяный мужчина избил врача – женщина приехала на вызов к ребенку, но перепутала дверь и постучала не туда. Инцидент произошел сегодня утром в доме в переулке Трамвайном, 3. Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение в полицию поступило от заведующего отделением неотложной помощи одной из детских поликлиник Екатеринбурга. Выехавшие на место сотрудники МВД задержали 46-летнего местного жителя с признаками сильного алкогольного опьянения. Гражданина доставили в отдел полиции.

«В отношении него составлен протокол об административном правонарушении статье «Мелкое хулиганство». После вытрезвления задержанного полицейские продолжат работу по установлению обстоятельств инцидента. Сегодня представителями МВД будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение вреда здоровью», – прокомментировал Горелых.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области, по факту инцидента следственным отделом организовано проведение проверки. «Действиям мужчины будет дана правовая оценка на предмет совершения им преступления, предусмотренного ст. 124.1 УК РФ (воспрепятствование оказанию медицинской помощи), а также статьей УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение вреда здоровью потерпевшей – в зависимости от результатов судебно-медицинской экспертизы», – сказали в областном управлении СУ СКР.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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