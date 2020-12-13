Сводка по коронавирусу: 389 человек – заболели, 18 – скончались

В Свердловской области за последние сутки подтвердились 389 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом «Новому Дню» рассказали в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19.

Всего с начала распространения инфекции в регионе заразились 51359 человек. За последние сутки умерли 18 человек. Выписано по выздоровлению 393 человека. Всего вирус унес жизни 1213 свердловчан. Региональный оперштаб сообщил о 43 630 выздоровевших за весь период.

Состояние 597 госпитализированных оценивается как тяжелое, 349 из них находится в реанимации, в том числе 238 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, лежащих в областных больницах, – 1 215, в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга), – 2 556. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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