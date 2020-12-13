Как год назад: Иван Штырков проиграл Магомеду Исмаилову

Уральский боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков сегодня не смог одержать победу в главном поединке турнира АСА 115. Бой, состоявшийся на ВТБ-арене в Москве, стал его дебютом в лиге. Противником екатеринбуржца был дагестанский спортсмен Магомед Исмаилов, которого называли фаворитом боя. «Уральскому Халку» в итоге не удалось перебороть «Лысого Хищника».

В первых двух пятиминутных раундах бойцы сохраняли паритет, а в третьем – преимущество осталось за дагестанским бойцом. Решение судей по итогу боя было единогласным, передает «Новый День».

Добавим, что ровно год назад, 13 декабря 2019 года, Штырков потерпел первое в своей карьере поражение – его соперником тогда был Ясуби Эномото. Они встречались в рамках турнира RCC 7 в Екатеринбурге. Эномото связывают приятельские отношения с Исмаиловым, и перед выходом на сегодняшний бой они даже устроили небольшое представление: японец было вышел в клетку вместо дагестанца.

Отметим, что через неделю в Екатеринбурге состоится турнир RCC 8, где Эномото будет драться уже по-настоящему – он выйдет против Сергея Мартынова. Первый находится на 21 строчке в рейтинге FightMatrix, второй – на 87.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.12.20

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