В Екатеринбурге будут судить мужчину, который прострелил голову соседу из-за жалобы на детей

В Екатеринбурге будут судить мужчину, который выстрелил своему соседу в голову. Конфликт произошел 24 марта и начался с детской ссоры – сыновья подозреваемого на детской площадке побили мальчика. Его мама пришла пожаловаться отцу буйных малышей, мужчина не стал выслушивать женщину, а ударил по лицу. Вечером поговорить этим мужчиной пришел ее муж. Но и этот разговор получился коротким: сосед не стал выслушивать гостя, взял «Осу» калибра 18/45 мм и выстрелил в голову потерпевшему. С переломом костей свода черепа, ушибом головного мозга средней тяжести и застрявшем в голове патроном раненого отвезли в больницу – врачи его спасли.

Как сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, утверждено обвинительное заключение. Мужчине грозит до 10 лет по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на причинение смерти другому человеку, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам». Дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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