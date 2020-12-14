Трассу Екатеринбург – Челябинск перекроют: график и маршрут объезда (КАРТА)

Уралуправтодор сообщает о перекрытиях на 170-м километре трассы М-5 «Урал», в районе Кадниково. Движение будет остановлено в ночь на 16 декабря, с 02:00 до 05:00.

Дорогу будут перекрывать поочередно, сначала в сторону Челябинска, затем в сторону Екатеринбурга, перекрытие продлится не дольше 15 минут. «Проезд будет затруднен из-за установки П-образной рамки для табло переменной информации. Объезд для водителей, едущих в сторону Челябинска, будет возможен через Сысерть», – отметили в пресс-службе Уралуправтодора.

Карта предоставлена Уралуправтодором

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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