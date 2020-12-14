В Екатеринбурге похолодает к выходным

В Екатеринбурге всю неделю будет пасмурно, а температура будет держаться в рамках климатической нормы декабря. По информации Гидрометцентра России, в понедельник, вторник и пятницу будет до -8 градусов днем, в среду и четверг чуть теплее – до -6 градусов.

В выходные похолодает. Выглянет солнце, а столбики термометров ночью опустятся до -18 градусов, днем – до -14…-15 градусов. Осадков на этой неделе не ожидается.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.12.20

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