В Водонапорной башне поставили спектакль про три семьи, которые жили здесь почти 20 лет

В Водонапорной башне сегодня состоится премьера спектакля «Вот здесь я буду жить!». Это документальная постановка об обитателях башни, которые жили здесь в 1950-х годах, – о семьях Денисовых, Перковских и Лопата. Каково было ютиться на двух этажах своеобразного здания, какие истории помнят потомки – об этом со слов обитателей башни расскажут артисты.

«Вот здесь я буду жить!» – совместный проект музея истории Екатеринбурга и театра юного зрителя. Это документальная история о реальных семьях, которые в период с 1947 по 1960-е годы жили в Водонапорной башне, которая сегодня является одной из самых узнаваемых достопримечательностей города. Первым жильцом здесь был технолог завода Уралтрансмаш Денисов, он когда-то и сказал, поднявшись на второй этаж: «Вот здесь я буду жить!».

Спектакль будет всегда играться в стенах самой башни, рассказали в пресс-службе ТЮЗа. Главные роли исполнят Алеся Маас и Павел Позднев. Они расскажут о трудностях и радостях башенного семейного мира.

«Воспоминания оживут в тех стенах, которые сохранились во многом благодаря тому, что здесь жили люди. Возможно, эти истории, основанные на интервью с местными жителями, помогут нам осознать, почему современные горожане так дорожат своей Башней», – обещают авторы проекта.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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