В Свердловской области от коронавируса умерли уже 1230 человек

В Свердловской области по-прежнему остаются высокими цифры по смертности от коронавируса. За последние сутки умерли еще 17 человек, накануне – 18, а всего с момента начала распространения инфекции в регионе вирус унес жизни 1230 человек, сообщает официальная статистика, предоставленная центром по мониторингу ситуации с Covid-19.

Не снижается в последние дни и заболеваемость – суточное число подтвержденных случаев отражено в инфографике. За последние 24 часа заразились 397 человек. Всего с марта 51757 жителей региона.

Екатеринбург, Елена Сычева

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