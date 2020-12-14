В 2021 году появится 10-рублевая монета, посвященная Екатеринбургу

Банк России в 2021 году выпустит серию памятных монет «Города трудовой доблести». Одна из них будет посвящена Екатеринбургу, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Монета номиналом 10 рублей будет выпущена тиражом до пяти миллионов штук. Ее сделают не из драгоценных металлов, то есть «екатеринбургскую» 10-рублевку можно будет без труда обнаружить в массовом денежном обороте.

Как сообщал «Новый День», в июле 2020 года по указу президента РФ Екатеринбургу было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Такой же статус получил и Нижний Тагил. Звание присваивается российским городам, жители которых проявили массовый трудовой героизм во время Великой Отечественной войны. Сбор подписей за присвоение почетных званий городам проходил параллельно с агитацией и голосованием за поправки в Конституцию РФ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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