Эпидемиолог рассказала, кому и когда сдавать анализы на антитела к коронавирусу

Для того, чтобы узнать, сформировался ли иммунитет к коронавирусу, медики рекомендуют сдать анализы на выявление антител. Причем не качественно – такой тест даст ответ о том, есть ли антитела или нет, а количественно – этот анализ покажет титр антител. Об этом «Новому Дню» рассказала заведующая отделением по санитарно-эпидемиологическим вопросам ЦГБ № 7, врач-эпидемиолог Елена Кузьмичева.

Иммуноглобулины М (IgM) начинают формироваться и выделять с 7 дня после заражения коронавирусом. При этом исследование мазка методом ПЦР может быть не всегда информативно, многое зависит от того, сколько времени прошло с момента заражения, от техники взятия биоматериала (например, когда наборы для забора проб доставляют на дом, и люди сами делают мазок), в итоге могут быть отрицательные результаты, хотя человек переносит инфекцию на самом деле. «Положительный анализ IgM будет подтверждением острого инфекционного процесса», – рассказала собеседница агентства.

Иммуноглобулины G (IgG) начинают вырабатываться с 10 дня после начала болезни. «С течением времени они будут нарастать, то есть сдавать этот анализ можно на 10-14 день после заражения. Наличие IgG не говорит о стойкости иммунитета или нет, а лишь о том, что выработались защитные антитела», – объяснила Елена Кузьмичева

Она рассказала, что IgG имеет смысл сдать с разницей в 1-2 недели, чтобы проанализировать, как будет нарастать титр антител. Это будет показателем того, как формируется иммунитет. Впрочем, гарантии, что он сохранится на протяжении какого-то длительного времени, никто не даст, и единственный вариант – сдавать тесты повторно, например, спустя несколько месяцев, чтобы посмотреть, насколько снизились титры или же сохранились на том же уровне. «Защищать себя в любом случае нужно, маски, дистанцию никто не отменял», – добавила собеседница «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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