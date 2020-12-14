Гаишники просят водителей сообщать в полицию о пешеходах, гуляющих на проезжей части

Госавтоинспекция Екатеринбурга выступила с обращением к автомобилистам. Водителей и их пассажиров просят сообщать на телефон 112 или в полицию (номер 102) о пешеходах, которые находятся на проезжей части дорог с явным риском для их жизни. Особенно это касается утренних и вечерних часов, когда на улицах темно. «Экипажи полиции отреагируют незамедлительно и прибудут на указанное место для удаления пешеходов с проезжей части», – сообщили в ведомстве.

В ГИБДД напомнили, что с начала 2020 года в Екатеринбурге случилось 320 ДТП с участием пешеходов – в них погиб 21 человек и 315 получили травмы. В 10 авариях пешеходы были пьяны. Каждое четвертое дорожное происшествие с прохожими случается в темное время суток.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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