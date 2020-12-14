Отец погиб, а 6-летний сын пострадал под колесами автомобиля «Лада Приора» (ФОТО)

Сегодня около 13:00 на трамвайных путях около дома № 79 на улице Технической водитель автомобиля «Лада Приора» сбил двух пешеходов – 41-летнего отца и 6-летнего сына.

В отделе ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что мужчина погиб на месте. Его сын доставлен в детскую больницу с травмой головы, сейчас за его жизнь борются медики.

По предварительным данным, водитель не учел интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия и выехал на трамвайные пути, где и сбил пешеходов. Установлено, что за рулем находился 47-летний мужчина с 18-летним водительским стажем. В октябре 2020 года он был оштрафован за превышение скорости.

Как пояснил сам водитель, он ехал примерно со скоростью 70-80 км/ч и во время движения машину вынесло на трамвайные пути. В ГИБДД добавили, что на данном участке дороги скорость не должна превышать 60 км/ч. Водитель направлен на освидетельствование на состояние опьянения. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 14.12.20

Гаишники просят водителей сообщать в полицию о пешеходах, гуляющих на проезжей части. / Уральские грузины попросили Путина восстановить авиасообщение между странами. / Общественный транспорт vs личный. Что чаще выбирают в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»