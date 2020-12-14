Полицейские спасли из горящей избы мужчину и собаку

Сотрудники патрульно-постовой службы, которые объезжали Верх-исетский район, спасли из горящего частного дома мужчину – он наглотался дыма и потерял сознание, пытаясь выбраться из здания.

«Дверной замок оказался запертым изнутри. Это свидетельствовало о том, что в жилище могут быть люди. Патрульные приняли решение выбить дверь и проникнуть в дом. Они не ошиблись. Внутри сильно задымленного помещения стражи правопорядка обнаружили мужчину, который пытался выбраться наружу, но, надышавшись дымом, потерял сознание, не дойдя до двери. Сотрудники полиции отнесли мужчину подальше от горящего строения, так как была вероятность взрыва газового баллона. Не забыли они и о собаке, сидевшей на привязи в вольере. Домашнего питомца отвязали и вывели из опасной территории», – сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Руководство городской полиции планирует поощрить сотрудников – прапорщика Александра Рычкова, сержанта Павла Шеховцева и старшего сержанта Дмитрия Жученко.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.12.20

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