Больше половины уральцев ходят на работу с соплями и кашлем

Больше половины уральцев – 63% – не берут больничный и продолжают ходить на работу как обычно, если простывают. Таковы результаты опроса, который провела служба исследований hh.ru. Там отметили, что процент «мужественных» работников по России в целом ниже – 56%.

Согласно тому же исследованию, есть 1% уральцев, которые берут больничный, но при этом приходят на работу, еще 9% трудятся дистанционно, имея больничный лист, 12% – не имеют больничного листа, но работают из дома, еще 2% к врачу не обращаются, но и не работают. «Лишь 12% жителей УрФО при простуде обычно оформляют больничный, остаются дома и не работают», – сообщили авторы исследования.

В итоге логично, что примерно треть уральцев считает, что заражается ОРВИ на работе – таких набралось 35% респондентов. Столько же отмечают, что работодатель отправляет простывших сотрудников домой, 41% – что это происходит, только если человек не может выполнять свои обязанности.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.12.20

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