С начала года в Екатеринбурге изменили режим работы 265 светофоров, чтобы увеличить скорость транспортных потоков

В Екатеринбурге специалисты Центра организации движения (ЦОД) продолжают регулярно мониторить скорость потоков на дорогах. Чтобы увеличить скорость движения автомобилей и общественного транспорта, с начала 2020 года у 265 светофоров изменили режим регулирования, а в системе управления дорожного движения выполнено 940 корректировок длительности фаз зеленого и красного сигналов.

Эксперты ЦОД ежедневно следят за скоростью транспортного потока на всех дорогах Екатеринбурга. При помощи специальных детекторов транспорта и системы обзорного видеонаблюдения проводится мониторинг, который выявляет малейшие изменения: собираются данные о наиболее загруженных участках дороги и светофорах. Чтобы уменьшить количество заторов и пробок, специалисты постоянно вносят необходимые корректировки в работу светофоров: меняют длительность зеленого и красного сигналов.

Всего с января по ноябрь 2020 года, по данным муниципалитета, для повышения пропускной способности улично-дорожной сети изменен режим регулирования у 265 светофоров и было выполнено 940 корректировок длительности фаз в автоматической системе управления дорожного движения. Это позволило увеличить скорость движения транспорта на улицах Екатеринбурга. Приоритет, как правило, отдается тем направлениям, где больше всего задействован общественный транспорт. Там зеленый сигнал светофора горит дольше, чем на второстепенных участках дороги.

Напомним, ранее сообщалось, что всего к системе управления дорожного движения подключено более 600 светофоров. За работой каждого из них в режиме реального времени следят специалисты. В случае возникновения неисправности на место в тот же момент выезжает ремонтная бригада. В бюджете Екатеринбурга регулярно закладываются средства на эксплуатацию и обновление светофоров. Вместо старых ламповых везде устанавливаются новые светодиодные, у которых лучше видно цвет сигнала.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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