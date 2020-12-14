На Белоярском водохранилище спасатели вытащили рыбака с отколовшейся льдины. Мужчине грозит штраф

Сегодня днем на Белоярском водохранилище сотрудники МЧС спасли жителя Заречного, который решил порыбачить на опасном участке.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на замерзшем водоеме образовалась трещина и часть льдины, где находился мужчина и стояла его рыбацкая палатка, отошла от берега. На помощь рыбаку выдвинулись спасатели на катере с воздушной подушкой. Они в считанные минуты догнали льдину, забрали мужчину и доставили его на берег. Любитель зимней рыбалки не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалось. Но теперь ему грозит штраф до 5 тысяч рублей за выход на лед под запрещающим знаком.

В ГУ МЧС региона напомнили, что с наступлением сезонных холодов в Свердловской области уже случилось 8 происшествий на льду. Шесть человек погибли. Спасатели призывают жителей быть осторожными и соблюдать меры безопасности, чтобы выезд на природу не закончился трагедией.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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