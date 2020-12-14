Лжепрокуроры вызвали предпринимателя в ведомство и попросили купить алкоголя и закинуть денег на телефон

О новой схеме мошенничества рассказали в пресс-службе полиции Красноуфимска. С ее помощью неизвестные вытягивают деньги из предпринимателей. Такие истории, по информации силовиков, произошли уже в Ачитском и Красноуфимском районах.

Одному бизнесмену позвонил неизвестный, который представился прокурорским работником и сообщил о надвигающейся проверке фирмы. Чтобы подписать акт проверки, мужчину голос из трубки пригласил в отдел прокуратуры. Причем попросил взять с собой печать организации. «Поверив неизвестному, руководитель пришел к зданию прокуратуры и перезвонил на номер телефона звонившего. Мужчина сказал, что сейчас его нет на месте, все сотрудники на выезде, но попросил приобрести алкоголь – какой именно, он назовет, когда предприниматель будет в магазине, чтобы выбрать из имеющегося», – рассказали в полиции.

Но когда бизнесмен дошел до алкомаркета, лжепрокурор заявил, что спиртное больше не нужно, а лучше положить денег на счет мобильного, сохранив все кваитнции об оплате, которые потом компенсирует надзорный орган. «Выполнив все указания мошенника, руководитель организации перечислил свои денежные средства на три разных номера на общую сумму 18 тысяч рублей», – сообщили в полиции.

Сейчас по этому факту проводится проверка, а правоохранители призывают проявлять бдительность.

Екатеринбург, Елена Сычева

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