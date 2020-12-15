Департамент против коррупции рассказал, сколько подарков получили свердловские чиновники в 2020-м

Нынешний год стал неурожайным на подарки, которые получали госслужащие в Свердловской области. Это следует из ответа департамента противодействия коррупции региона «Новому Дню». Если в 2019-м чиновники подали уведомления о том, что в командировках и на протокольных мероприятиях получили 19 подарков, то в этом – пока только пять.

По закону госслужащие могут забрать подарки, которые сдали государству. Для этого презенты оценивают. Если подарок стоит больше трех тысяч рублей, то адресат может его выкупить, а если меньше – то забрать без доплат. При этом в прошлом году никто из госслужащих региона не пожелал выкупить презенты, но два из них все же были возвращены. Информации по 2020 году пока нет, итоги обещают подвести в феврале следующего года.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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