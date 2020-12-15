Уральцы поедут в Турцию, Абхазию и Эмираты на Новый год

Большинство жителей Екатеринбурга останутся дома на новогодние каникулы, сообщает сервис «Яндекс.Путешествия» по итогам проведенного опроса. Больше трети респондентов объяснили это недостатком средств (34%), еще чуть меньше трети (29%) – привычкой. 13% опрошенных останутся дома, потому что боятся заразиться коронавирусом, а 9% смущают антиковидные ограничительные меры.

Впрочем, те, кто поедут куда-то на Новый год, все же есть. Выбирая между отечественными маршрутами и зарубежными, большинство отдает предпочтение первым. Так, больше всего уральцев отправятся в Сочи, Москву и Санкт-Петербург, а также в Казань и Тюмень. Во второй пятерке по популярности Калининград, Ялта, Кисловодск, Анапа и Железноводск. Среди зарубежных направлений самыми популярными стали Турция, Абхазия и Объединенные Арабские Эмираты.

Екатеринбург, Елена Сычева

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