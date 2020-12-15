В Екатеринбурге отремонтируют 18 участков дорог в 2021 году: список

Администрация Екатеринбурга опубликовала список улиц, которые в следующем году отремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги». В планах всего 18 участков, все они находятся за пределами центра. Как сообщается на сайте минтранспорта, на них потратят чуть более 1 млрд рублей, из которых 400 миллионов – средства федерального бюджета, 600 млн – бюджета области, 52 млн вложит город.

В перечень попали следующие дороги:

улица Бебеля, от улицы Готвальда до улицы Кирова,

улица Заводская, от улицы Кирова до улицы Металлургов,

улица Посадская, от улицы Гурзуфской до улицы Белореченской,

улица Серафимы Дерябиной, от переулка Встречного до улицы Крауля,

улица Шаумяна, от улицы Ясной до улицы Чкалова,

проспект Орджоникидзе,

улица 40-летия Октября, от улицы Кировградской до улицы Восстания,

улица Фронтовых Бригад, от улицы Шефской до дома № 78 по улице Норильской,

улица Таватуйская, от улицы Маневровой до переулка Теплоходного,

улица Автомагистральная, от улицы Бебеля до улицы Маневровой,

улица Техническая, от улицы Бебеля до улицы Надеждинской,

улица Вилонова, от улицы Учителей до улицы Раевского,

Сиреневый бульвар,

улица Фурманова, от улицы 8 Марта до улицы Шаумяна,

улица 8 Марта, от дома № 167 по улице 8 Марта до строения № 1 по улице Академика Шварца,

улица Щорса, от улицы Белинского до улицы 8 Марта,

Сибирский тракт, от переулка Загородного до дома № 103 по Сибирскому тракту,

Сибирский тракт, от дома № 2б по улице Варшавской до улицы Чистой.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.12.20

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