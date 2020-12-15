Сводка по коронавирусу: заболели 384, умерли – 18 человек

В Свердловской области за последние сутки подтвердился коронавирус у 384 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. По этому показателю регион находится на седьмом месте в стране. Всего с момента начала распространения инфекции на Среднем Урале заразился 52141 человек.

Вирус унес жизни 1248 жителей Свердловской области за весь период пандемии. Только за последние сутки умерли 18 человек. Это самый высокий показатель для региона, антирекорд был установлен в минувшее воскресенье. За сутки из больниц были выписаны 387 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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