МЧС: в 2020-м случаев гибели и травматизма людей стало на 80% больше

В преддверии нового года эксперты подвели итоги уходящего и рассказали, как обезопасить себя и встретить главный зимний праздник без происшествий.

Начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления МЧС России по Свердловской области Сергей Махнев сообщил, что в регионе увеличились случаи травматизма и гибели людей на 80% по сравнению с прошлым годом. Только за текущий месяц зарегистрирована 21 смерть и 17 случаев травматизма.

«В основном это пожары в частных жилых домах и садоводческих некоммерческих товариществах, где круглогодично проживают люди. Чаще всего из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования и в некоторых местах – печное отопление, отсутствие отступок», – сообщил Сергей Махнев.

Также он рассказал, что делать, если возгорания все-таки не удалось избежать: «Нужно сообщить о пожаре по телефону 112 или 01. Приступить к эвакуации – открыть дверь и вывести людей наружу. Если вы находитесь дома и не можете покинуть помещение, то зайти в самое дальнее помещение от очага пожара, заткнуть щели дверных проемов мокрыми тряпками, вызвать пожарную охрану и привлекать внимание людей, кричать, чем-то ярким махать из окна».

Как справятся с нагрузкой сети электропередачи в Свердловской области сложно спрогнозировать – так как в ситуации пандемии россияне новый год еще не отмечали, однако специалисты уверяют, что подготовлены к главному торжеству.

«Сети Свердловэнерго готовы к любым праздникам. Отремонтировано более 3 тысяч километров линий. Более 4 тысяч гектаров под линиями мы расчистили», – поделился заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Урал» – «Свердловэнерго» Владимир Вяткин. Он заявил, что общая аварийность снижена на 27%, а на ремонтную кампанию было потрачено более 1,8 млрд рублей.

Екатеринбург, Анна Темрук

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