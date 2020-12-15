На Среднем Урале чаще всего бракуют конфеты, рыбу и табак

Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области подсчитали, какие продукты чаще всего признавали некачественными в 2020 году. Как выяснилось, лидерами стали табак и конфеты.

В течение всего года Роспотребнадзор проверяет качество товаров повседневного спроса – мясную, молочную и плодовоовощную продукцию, рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также табак. За 9 месяцев текущего года специалисты забраковали: 200 килограммов хлебобулочной продукции, 114 кг кондитерских изделий (0,9% и 28,5% от общего числа проверенного соответственно) и 9,3 тонны плодовоовощной продукции, что составило 22%. Не прошли проверку 22,4 тонны рыбы – 24%, 90 кг молочной продукции – 0,3% и 200 килограммов мяса и колбасной продукции – 9,5%, а также 33 400 пачек табачных изделий, что составило более 80% от общего числа проверенного.

«Продукция браковалась по ряду причин: во-первых, несоответствие требованиям норм качества, во-вторых, нарушение правил маркировки, в-третьих, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, в-четвертых, фальсификация, в-пятых, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние, нарушение условий и сроков хранения продуктов питания», – пояснили в ведомстве.

Всего по итогам проверок было составлено 826 протоколов об административных правонарушениях и выписаны штрафы на сумму свыше 12 миллионов рублей.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 15.12.20

МЧС: в 2020-м случаев гибели и травматизма людей стало на 80% больше. / Бывшая помощница Куйвашева приступила к работе в качестве директора ДИПа. / «Не такая уж бесплатная». Педагоги и врачи рассказали, кому и как делают прививки от Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»