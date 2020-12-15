Более 70% новогодней продукции признано небезопасной

Роспотребнадзор начал проверку новогодней продукции – шаров, сувениров, елочных украшений, прочей атрибутики и уже забраковал 74% товаров.

«В 2020 году мы провели четыре надзорных мероприятия, два из них были с нарушениями. Проинспектировано 747 единиц продукции – карнавальные костюмы, елочные игрушки, маски и тому подобное. 551 единица продукции с нарушениями. Таким образом, больше половины продукции мы бракуем. В том числе, по причинам отсутствия необходимых документов, подтверждающих качество безопасности», – рассказала начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова.

Она добавила, что часто жители области покупают новогоднюю атрибутику в несанкционированных местах торговли. Поэтому нужно понимать, что такое приобретение несет риск. Кроме того, покупателя должен насторожить факт отсутствия информации об изготовителе, правил эффективного и безопасного использования товара. Также, находясь в магазине, следует внимательно изучить сроки годности товара и его наружную упаковку – она должна быть без дефектов.

Екатеринбург, Анна Темрук

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