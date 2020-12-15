«Пятерочку» оштрафовали из-за нарушения антиковидных норм

ООО «Агроторг» (сеть магазинов «Пятерочка») по решению суда оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за нарушения санэпидрежима.

Как сообщили «Новому Дню» в Роспотребнадзоре по Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что в торговой точке на Амудсена, 63, отсутствует специализированная разметка, в помещениях не проводится уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, в качестве которых использовали средства бытового назначения, в туалетах и на рабочих местах отсутствуют антисептики, термометрия работников проводится с недостаточной кратностью.

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности, штраф составил 100 тысяч рублей.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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