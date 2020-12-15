В Екатеринбурге организуют мобильные пункты вакцинации от гриппа (СПИСОК)

Жители Екатеринбурга могут бесплатно поставить прививку от гриппа при условии, что за последние две недели не контактировали с больными коронавирусной инфекцией и не наблюдали у себя симптомы ОРВИ. Публикуем график работы мобильных пунктов вакцинации.

16 декабря (среда) с 15:00 до 19:00 – площадка у входа в метро «Площадь 1905 года» со стороны переулка Театрального

17 декабря (четверг) с 15:00 до 18:00 – площадка у входа № 1 в метро «Ботаническая»

18 декабря (пятница) с 15:00 до 18:00 – площадка у входа № 1 в метро «Ботаническая»

19 декабря (суббота) с 12:00 до 17:00 – площадка у входа в метро «Площадь 1905 года» со стороны переулка Театрального

21 декабря (понедельник) с 12:00 до 16:00 – «Леруа Мерлен» (пер. Базовый, 45/7).

Добавим, вакцинироваться можно и в поликлинике по месту жительства – с собой рекомендуется взять паспорт, полис и медицинскую маску.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 15.12.20

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