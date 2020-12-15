С начала года свердловчане взяли 46 тысяч ипотечных кредитов на 103 миллиарда рублей

С начала этого года жители Свердловской области оформили 46 тысяч ипотечных кредитов, что на треть превысило показатель прошлого года. Банки выдали заемщикам 103 миллиарда рублей – на 47% больше, чем в 2019-м. В следующем году эксперты прогнозируют рост просрочек и задолженностей.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин, рост ипотечного кредитования в Свердловской области, как и по всей стране, начался в мае, когда была введена льготная ипотека.

«В мае было выдано 3 тысячи кредитов на 6,7 миллиарда рублей, а в октябре – 7 400 на 17,7 миллиарда рублей. Рост приличный. Из общего количества выданных кредитов – 46 тысяч – только 10-15%, по данным банков, это кредиты на рефинансирование ипотеки, остальное – новые кредиты, – рассказал Болотин. – Средний размер ипотечного кредита в этом году составляет 2,25 миллиона рублей, это на 10% больше, чем годом ранее».

Задолженность по ипотечным кредитам в этом году уже выросла на 19% по сравнению с 1 января 2020 года и сегодня составляет 284 миллиарда рублей. Незначительной пока остается просрочка – 0,8% от общего портфеля.

«Надо понимать, что просрочка, наверное, вырастет в следующем году, поскольку у нас население активно пользовалось ипотечными каникулами, коронавирусными кредитными каникулами. У части заемщиков возникнут проблемы. Но надеюсь, они не будут сильно серьезными», – отметил Евгений Болотин.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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