В Екатеринбурге на 11 перекрестках поставили «умные» светофоры

В Екатеринбурге с этого года заработали «умные» светофоры. На них установлена программа «Приоритет», предоставляющая общественному транспорту приоритетный проезд на зеленый сигнал светофора. Каждое транспортное средство оснащено навигатором ГЛОНАСС – как только оно въезжает в определенную зону, включается прогноз прибытия на ближайшем светофоре. И когда транспорт подъезжает к нему, тот уже успевает сменить свет на зеленый, укорачивая другие фазы. Если транспорт по какой-то причине не успевает проехать в это окно, то фаза красного света будет сокращена, а затем повторно включится зеленый сигнал. В Комитете по транспорту администрации города Екатеринбург рассказали, где уже появились такие «умные» светофоры:

1. перекресток улиц Блюхера – Мира

2. перекресток улиц Блюхера – Гагарина

3. перекресток улиц Блюхера – Комсомольская

4. улица Щербакова, близ заправки «Башнефть»

5. улица Щербакова, близ ЖК «Каменный ручей»

6. перекресток улиц Щербакова – Прониной

7. улица Щербакова, остановка «Артиллерийский институт»

8. улица Щербакова, остановка «Садовая»

9. улица Щербакова, станция «Садоводства»

10. перекресток улиц Пархоменко – Весенняя

11. улица Долорес Ибаррури, 6, – трамвайные пути.

Фото: светофор на перекрестке улиц Блюхера – Мира

Фото: светофор на перекрестке улиц Блюхера – Гагарина

Фото: светофор на перекрестке улиц Блюхера – Комсомольская

На улицах Блюхера и Долорес Ибаррури устройства реагируют на трамваи, на Химмаше (Щербакова, Пархоменко) – на троллейбусы. Таким образом на перекрестках дается приоритет проезду общественного транспорта большой вместимости, то есть он не стоит в пробках, в перспективе это поможет улучшить дорожную ситуацию в городе. Известно, что, к примеру, в европейских городах, где общественный транспорт ходит четко по времени, им пользуется большая часть людей. Ранее сообщалось об «умных» светофорах на перекрестках Готвальда – Опалихинская, Крауля – Заводская, Бардина – Чкалова и Амундсена – Краснолесья.

Здесь систему обкатывали в начале 2019 года. «Система позволяет сократить время в пути для пассажиров общественного транспорта и обеспечивает работу пассажирского транспорта по расписанию. Она работает в тестовом режиме, эксперимент начался две недели назад. За это время система уже показала себя с хорошей стороны, по предварительным подсчетам, на данных перекрестках наблюдается сокращение задержек в движении транспорта на 17%», – комментировал тогда начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга Владимир Галаков.

В Екатеринбурге работает еще один механизм, позволяющий общественному транспорту быстрее проезжать перекрестки. Городские светофоры подключены к Автоматической системе управления и диспетчеризации (АСУД). Информация о них передается в Центр организации дорожного движения, сотрудники которого на огромном экране видят, есть ли где-то неполадка. Кроме того, светофоры с АСУД чуть дольше держат фазу зеленого для потока, где есть общественный транспорт. А еще в Центре организации движения видна реальная картинка происходящего в городе, и если где-то копится затор, специалисты могут скорректировать работу светофоров, чтобы пропустить транспортные потоки.

В следующем году запланировано заменить светофоры на 39 участках дорог, в том числе на Бебеля, Таватуйской, Фурманова, Шаумяна, 8 Марта, Щорса – новые объекты будут оснащены трафик-мониторами с инфракрасной подсветкой и модемами, подключенными к автоматизированной системе управления дорожным движением – на это выделяется 135 миллионов рублей.

Отметим, что это не единственные элементы «умного» города в Екатеринбурге. Весной 2020 года правительство Свердловской области направило в Федерацию заявку на предоставление межбюджетного трансферта на «внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек». Екатеринбург в итоге получил одобрение на участие в программе и право на получение 250 млн рублей – «на различные мероприятия». И их было решено потратить на установку «умных» остановок транспорта на территории города, закупку и монтаж камер и видеодетекторов, программного обеспечения и серверных мощностей.

«Одним из мероприятий развития интеллектуальной транспортной системы является развитие подсистемы интерактивного взаимодействия с пользователями общественного транспорта, чем и является остановочный пункт, оборудованный табло прибытия, экраном с возможностью прокладки маршрута, иными сервисами, например, городские новости, афиши, звонки на любые номера через GSM-связь и через IP-телефонию, отзывы и предложения, вызов экстренных служб с произведением видеозаписи звонившего, звуковое и видеооповещение Единой дежурной диспетчерской службы Екатеринбурга, вызов такси», – сообщали в ЦОД.

Екатеринбург, Елена Васильева

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