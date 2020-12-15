Председатель Уральского Сбербанка станет советником Германа Грефа

Председатель Уральского банка ПАО «Сбербанк» Владимир Черкашин переходит на работу в Центральный аппарат на позицию советника президента Сбербанка Германа Грефа.

В пресс-службе банка сообщили, что Черкашин двадцать лет руководил работой Уральского банка, за это время обеспечив его лидерство по основным направлениям бизнеса. «Владимир Черкашин сосредоточится на наставничестве новых региональных руководителей банка, в том числе назначенных председателей», – уточняют в Сбере.

В Екатеринбурге Владимира Черкашина заменит Дмитрий Суховерхов, прежде работавший на должности председателя Дальневосточного банка. В пресс-службе добавили, что под его руководством команда успешно справлялась с выполнением финансовых и качественных показателей бизнеса. На территории Дальнего Востока выстроено сотрудничество с клиентами всех сегментов по развитию цифровизации.

Все официальные назначения вступят в силу после получения соответствующего согласования Центрального банка Российской Федерации.

Екатеринбург, Москва, Елена Владимирова

Екатеринбург, Москва. Другие новости 15.12.20

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