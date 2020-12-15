Уралец, убивший женщину из-за ее «неправильного» поведения, отправится в колонию

Березовский городской суд вынес приговор мужчине, убившему женщину за то, что ему не понравилось, как она себя ведет.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе следственного комитета, 26-летний местный житель 17 мая 2020 года, находясь в гостях в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с бывшей супругой хозяина дома, пока тот отсутствовал. После того, как он вернулся, подсудимый рассказал ему о ссоре. Выяснилось, что подобные инциденты происходили и у бывшего мужа женщины. Как оказалось, этой информации хватило, чтобы обвиняемый принял решение ее убить, поскольку она, по его мнению, неправильно себя ведет.

«Вооружившись ножом, подсудимый вторгся в дом, где проживала жертва, и нанес ей удар ножом в шею, пока женщина спала. После совершения преступления молодой человек направился на остановку и уехал домой. От полученной раны женщина скончалась на месте», – отметили в пресс-службе ведомства.

Мужчину приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии.

Березовский, Марина Симбирятина

Березовский. Другие новости 15.12.20

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