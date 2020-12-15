Чиновников Екатеринбурга обяжут декларировать покупку биткоинов

Дума Екатеринбурга устанавливает новые правила отчетности муниципальных служащих о доходах и имуществе. Согласно изменениям в Федеральном законе № 230, со следующего года чиновники обязаны декларировать покупки криптовалюты. Поправки распространяются и на сотрудников мэрии.

Как пояснила старший помощник прокурора Екатеринбурга Евгения Давыдова, теперь чиновникам нужно указывать источники получения средств, за счет которых были совершены сделки по приобретению цифровых финансовых активов, если затраты превышают совокупный доход за три года. То есть декларирование криптовалюты происходит по той же схеме, что и отчетность по покупке недвижимости. «Данные поправки являются техническими. Но их нужно принять до января 2021 года, когда вступают в силу изменения в федеральном законе», – отметила Давыдова на заседании комиссии по безопасности населения гордумы.

Депутаты общим голосованием вынесли вопрос на думу. Отметим, что именно комиссия по безопасности рассматривает нарушения в декларациях депутатов и определяет для них меру ответственности.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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