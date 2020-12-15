Переход на альткотельную в Свердловской области начнется с Лесного

Свердловская область готовится перейти на альткотельную – это новая модель рынка тепла, когда вместо разных тарифов для разных компаний вводится единая стоимость. Там, где стоимость тепла выше предельного уровня, цена замораживается, там, где ниже, – растет, но в течение 5-7 лет. Разговоры о выравнивании тарифа идут уже несколько лет, на днях этот вопрос снова поднимался в правительстве Свердловской области.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции директор Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» Владимир Бусоргин, первым городом реализации перехода в единую ценовую зону было решено выбрать Лесной. После обкатки нового метода расчета в этом небольшом городе можно будет говорить о переводе в единую ценовую зону Екатеринбурга. Причем столица Среднего Урала на общероссийском фоне особых проблем иметь не должна. «В чем отличие Екатеринбурга от остальных городов, где идет реализация альткотельной? У нас фактически совместное предприятие, Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК входит в ПАО «Т Плюс»), а в остальных городах – лоскутное одеяло. У нас город таких проблем не имеет. Но, конечно, тоже есть разнотарифица, и ее надо как-то ликвидировать и выравнивать, потому что человеку все равно, от котельной, от теплостанции или еще каким-то образом он питается теплом», – прокомментировал Бусоргин.

Свердловская область – не единственный регион, где планируется внедрять модель альткотельной. Сегодня генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер отметил, что уже в следующем году единую ценовую зону будут внедрять в городах Нижегородской области, в частности, в Дзержинске.

Екатеринбург. Другие новости 15.12.20

Мэрия Екатеринбурга потратит более 1 миллиарда рублей на торги по маршрутам общественного транспорта. / Чиновников Екатеринбурга обяжут декларировать покупку биткоинов. / Уралец, убивший женщину из-за ее «неправильного» поведения, отправится в колонию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»