Задымление в общежитии выгнало на улицу 146 студентов юридического института МВД

Рано утром в Екатеринбурге произошло задымление в здании общежития Уральского юридического института МВД на улице Таганской.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал поступил в 05:46. Еще до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 146 человек. Пострадавших нет. Пожарные установили, что произошло короткое замыкание проводки, но возгорания не было. К месту происшествия выезжали 13 пожарных машин и 49 человек личного состава.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 16.12.20

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