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Среда, 16 декабря 2020, 08:53 мск

Новости Екатеринбург

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Свердловских туристов, не сдавших тест на ковид, уже оштрафовали на 1,2 млн рублей

Роспотребнадзор продолжает штрафовать свердловчан, которые, вернувшись в Россию, не сдали тест на коронавирус в первые три дня.

К середине декабря из-за рубежа на территорию Свердловской области вернулись 50 тысяч человек, у 899 из них тест на коронавирус оказался положительным.

Из общего числа вернувшихся более тысячи человек не прошли обследование на Covid-19 методом ПЦР. На 701 человека уже составлены протоколы, а материалы для назначения наказания направлены в суд. На данный момент наложено 145 штрафов на общую сумму 1,2 млн рублей.

Екатеринбург, Анна Темрук

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