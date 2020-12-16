Свердловских туристов, не сдавших тест на ковид, уже оштрафовали на 1,2 млн рублей

Роспотребнадзор продолжает штрафовать свердловчан, которые, вернувшись в Россию, не сдали тест на коронавирус в первые три дня.

К середине декабря из-за рубежа на территорию Свердловской области вернулись 50 тысяч человек, у 899 из них тест на коронавирус оказался положительным.

Из общего числа вернувшихся более тысячи человек не прошли обследование на Covid-19 методом ПЦР. На 701 человека уже составлены протоколы, а материалы для назначения наказания направлены в суд. На данный момент наложено 145 штрафов на общую сумму 1,2 млн рублей.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 16.12.20

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